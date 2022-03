Après six cambriolages, le voleur du CHU de Rouen interpellé

Lundi 14 décembre, des vestiaires du personnel soignant du CHU de Rouen sont fracturés, des sacs, dans lesquels figurent notamment des clés de voiture, y sont dérobés. Un véhicule Audi est volé dans la foulée. La BAC repère le lendemain le véhicule dans les Hauts-de-Rouen. L'auteur du vol, un sans-abri de 30 ans, est interpellé après avoir tenté de prendre la fuite et s'être débarassé en chemin des clés de la voiture ainsi que d'une carte de démarrage d'un véhicule Renault.

La Brigade de Répression de la Délinquance Automobile poursuit l'enquête. Le suspect est entendu : il reconnaît le vol par effraction au CHU et indique également qu'un second véhicule a été dérobé. Il indique où il est stationné. La voiture est retrouvée.

Une maison cambriolée deux fois

Les policiers exploitent ensuite la carte de démarrage du véhicule Renault et découvrent que deux autres cambriolages ont été commis en novembre dans une maison à Rouen. En plus des objets qui y ont été subtilisés, un véhicule et un scooter ont été dérobés. Le suspect reconnaît là aussi les deux cambriolages, le vol de la Renault, indique où elle est stationnée. Concernant le scooter, il explique se l'être fait voler alors qu'il tentait de le revendre.

Le CHU encore visé, une association également ciblée

Enfin, la brigade exploite l'ADN du suspect : cela permet de découvrir que d'autres vols par effraction ont été commis : l'un toujours au CHU, le 20 septembre 2015, où un véhicule a encore été dérobé ; les deux autres en avril 2015 dans les locaux d'une association rouennaise où plusieurs objets et une voiture ont encore été emportés.

Le suspect explique avoir commis tous ces cambriolages pour revendre ensuite les objets volés. Il passe ce vendredi 18 décembre en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Rouen.