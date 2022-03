Paris (AFP). LCI gratuite: le patron de NextRadioTV (BFMTV) va déposer un recours

NextRadioTV, maison mère de BFMTV, première chaîne française d'information en continu, va déposer un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA d'autoriser LCI à passer en gratuit, a annoncé vendredi son patron Alain Weill. "Je crois que j'irai personnellement déposer le recours", a déclaré Alain Weill sur France Info. "Effectivement, nous allons lancer une procédure contre la décision du CSA devant le Conseil d'Etat qui est la juridiction compétente", a-t-il ajouté. Un recours au Conseil d'Etat "n'est pas suspensif", a toutefois rappelé sur Europe 1 le président du CSA, Olivier Schrameck. LCI peut donc passer en gratuit "aussi vite" qu'elle le souhaite, dès "les semaines à venir", a-t-il ajouté. Interrogé sur ce point par l'AFP, Alain Weill a évoqué la possibilité de recourir à une procédure d'urgence "afin d'avoir une réponse avant que LCI passe en gratuit". Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a donné son feu vert jeudi à LCI, chaîne d'information en continu du groupe TF1, après l'avoir refusé par deux fois dans le passé, en 2011 puis en 2014. Pour l'instance de régulation, LCI n'avait plus d'avenir dans le payant et "son accès gratuit contribuera au pluralisme". Les téléspectateurs vont donc avoir bientôt accès gratuitement à trois chaînes d'information en continu (BFMTV, iTÉLÉ et LCI) sur la TNT. Il pourrait même y en avoir quatre dans le courant de l'année prochaine, France Télévisions ayant également un projet de chaîne d'information publique avec Radio France et France 24. "Le CSA doit veiller à la bonne santé, à l'équilibre financier des chaînes qui existent. Or à deux, déjà, ça passe difficilement () donc à trois, on ne s'en sortira pas bien. C'est le téléspectateur qui sera aussi le perdant parce que ces chaînes seront appauvries", a estimé sur France Info M. Weill, qui qualifie cette décision d'"incompréhensible". "Je l'ai dit au CSA: +Il faudra que vous assumiez les conséquences de votre décision+", a-t-il rappelé, au sujet des éventuelles répercussions en terme d'emplois. "L'entreprise va devoir s'adapter au nouveau paysage, aux nouveaux équilibres, on va devoir sans doute réduire les coûts", a ajouté le patron de NextRadioTV. Alain Weill avait menacé dernièrement de procéder à "une centaine" de licenciements à BFMTV si LCI passait en gratuit. Concernant le projet d'une quatrième chaîne d'information, publique, Olivier Schrameck a indiqué que ni la "forme" ni le "délai" n'étaient encore arrêtés. Mais "dès lors qu'il y a plusieurs chaînes privées d'information, il ne paraît nullement choquant qu'il y ait une chaîne publique d'information", a relevé le président du CSA. A la Bourse de Paris, l'action de TF1 perdait vendredi, vers 09H30 GMT, 3,65% à 9,83 euros en raison d'interrogations persistantes sur la rentabilité de la chaîne d'information. De son coté, NextRadioTV (BFMTV) était stable à 36,97 euros.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire