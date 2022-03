Bruxelles (AFP). Appel à la concorde: Hollande se défend de rechercher des combinaisons politiques

François Hollande s'est défendu vendredi de rechercher des "combinaisons" politiques en tendant la main à l'opposition sur des thématiques comme la lutte contre le chômage ou l'apprentissage, affirmant rechercher plutôt "la concorde pour l'intérêt du pays". "Il ne s'agit pas de chercher je ne sais quelles combinaisons qui ne relèvent pas de ma conception de la vie politique mais plutôt la concorde pour l'intérêt du pays", a-t-il plaidé devant la presse lors d'un sommet européen à Bruxelles. "Les clivages existent, chacun les connaît, ils fondent une vie démocratique", a souligné le chef de l'Etat. Mais, a-t-il enchaîné, "ce qui compte, et c'est l'esprit qui est le mien, c'est de faire en sorte qu'autant que possible le dialogue puisse s'ouvrir et notamment avec l'opposition lorsqu'elle a des propositions à faire". "Ça a été le cas notamment en matière de lutte contre le terrorisme ou avec les élus des territoires () par rapport à la lutte contre le chômage et la formation (professionnelle), à l'apprentissage, aux infrastructures qui doivent être financées en commun" avec l'Etat, a-t-il énuméré. "C'est cet esprit-là qu'il faut faire prévaloir parce qu'il n'efface rien des clivages que l'on connaît de la vie politique et qui sont les principes mêmes de notre démocratie mais ils permet d'avoir une concorde, une volonté commune face à l'essentiel", a insisté le président Hollande. Selon lui, "il doit y avoir toujours la volonté d'entendre, d'écouter, de dialoguer, même si la décision, on le sait, est celle du pouvoir politique qui en assure et en assume la responsabilité". Le président de la République a ainsi précisé le sens de son appel "à la concorde" nationale lancé la veille lors d'une visite hautement symbolique dans le Nord-Pas-de Calais au côté de Xavier Bertrand (Les Républicains), élu à la tête de la région. En route pour Bruxelles, François Hollande inaugurait à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), un monument commémorant les "fraternisations" entre soldats français et allemands pendant la Première Guerre mondiale. Son appel à la "concorde" nationale survient alors que les initiatives de rapprochement, à droite comme à gauche, se multiplient en vue de 2017 pour tenter d'endiguer la progression sans précédent du parti d'extrême droite de Marine Le Pen, donnée présente au second tour de la présidentielle par l'ensemble des sondages.

