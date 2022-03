Yokohama (Japon) (AFP). Mondial des clubs: Suarez envoie Barcelone en finale

En l'absence de ses stars Messi et Neymar, le FC Barcelone a rejoint le club argentin de River Plate en finale du Mondial des clubs en éliminant jeudi à Yokohama le Guangzhou Evergrande (3-0), grâce à un triplé de Luis Suarez. Le champion d'Espagne et d'Europe affrontera le vainqueur de la Copa Libertadores, dimanche à Yokohama dans sa quête d'un troisième titre record. Privé de Messi, qui a déclaré forfait avant la demi-finale face au club chinois en raison de coliques néphrétiques, et de Neymar, touché aux adducteurs, les Catalans s'en sont remis au talent du dernier rescapé de la "MSN" Luis Suarez, auteur d'un triplé décisif (39e, 50e, 67e), pour se qualifier. Face à une équipe regroupée en défense, le buteur uruguayen a ouvert le score juste avant la pause, en suivant bien une frappe de Rakitic mal repoussée par le gardien adverse (1-0, 39e). Cinq minutes après le retour des vestiaires, Suarez signait le doublé après une action de classe initiée par Iniesta. Superbement servi dans la surface, le N.9 enchaînait contrôle de la poitrine et frappe en extension pour tromper Li Shuai (2-0, 50e). Le Sud-Américain s'offrait ensuite le triplé sur penalty (3-0, 67e), inscrivant son 21e but de la saison avec le Barça, déjà vainqueur du Mondial des clubs en 2009 et 2011. "Nous savions que deux de nos joueurs les plus importants n'étaient pas là et la seule chose qu'il fallait faire c'était être bien concentrés", a déclaré Suarez apès la rencontre. "(River Plate) est un adversaire qui a remporté la Copa Libertadores, qui est très solide, et ils ont montré clairement l'autre jour (mercredi) qu'ils étaient une grande équipe d'Amérique. Il faudra essayer de faire un bon match pour remporter le trophée", a ajouté l'ancien buteur de Liverpool. De son côté, l'entraîneur de Guangzhou Luiz Felipe Scolari a loué les efforts de ses joueurs, champions d'Asie pour la seconde fois en trois ans, malgré l'élimination. "Nous avons perdu 3-0 contre Barcelone mais beaucoup de grandes équipes ont perdu 3-0 contre eux, donc il n'y a aucune honte à avoir", a indiqué l'ancien sélectionneur du Brésil.

