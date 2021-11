Paris (AFP). Mondial U17: la France éliminée par le Costa Rica

L'équipe de France de Luca Zidane a été éliminée dès les 8e de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans par le Costa Rica, jeudi soir à Puerto Montt (Chili), 5 tirs au but à 3 après un nul 0-0. Après un sans-faute en matches de poules avec trois victoires contre la Nouvelle-Zélande (6-1), le Paraguay (4-3) et la Syrie (4-0), l'aventure de l'équipe de France, championne d'Europe cet été et largement favorite, a été stoppée nette par le Costa Rica. "Nous nous sommes créé beaucoup d'occasions mais nous n'avons pas réussi à marquer une seule fois en 90 minutes", a regretté le sélectionneur Jean-Claude Giuntini, cité sur le site de la Fifa, organisateur de la compétition. "Le Costa Rica a été très organisé en défense et nous a rendu la tâche très difficile, surtout en seconde période. Il nous a manqué cette finition que nous avions lors des matches précédents", a expliqué le sélectionneur. Les Bleuets se sont créé pas mal d'occasions, notamment en première période par Jeff Reine-Adelaïde (8e) et Odsonne Edouard (29e), mais n'ont pas réussi à percer la défense costaricienne. En seconde période, les Bleuets ont manqué d'inspiration et se sont exposés aux contre-attaques costariciennes. Le gardien français Luca Zidane, qui avait été le héros de la demi-finale de l'Euro-2015 en arrêtant trois tirs au but contre la Belgique, n'est cette fois pas parvenu à stopper le moindre tir du camp adverse. Et c'est le capitaine de l'équipe et milieu de terrain lyonnais Timothé Cognat qui a craqué le premier, envoyant le ballon au-dessus des cages d'Alejandro Barrientos. C'est sur ce camouflet que les Français quittent la compétition alors que le Costa Rica, invité surprise des quarts de finale, rencontrera la Belgique lundi à Concepcion. La soirée de jeudi a également été marquée par l'élimination de deux autres favoris, l'Allemagne, par la Croatie (2-0), et la Russie, par l'Equateur (4-1).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire