Montréal (AFP). Mondial féminin: les Bleues sans Laure Boulleau contre l'Allemagne

L'équipe de France féminine de football évoluera sans son arrière gauche habituelle Laure Boulleau, blessée et remplacée par Amel Majri, en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne vendredi à Montréal. Boulleau a été victime d'un choc à l'entraînement et elle était restée aux soins vendredi matin, pendant que le reste du groupe se promenait au Parc du Mont-Royal. Elle est remplacée sur le flanc gauche de la défense par la Lyonnaise Amel Majri (22 ans, 8 sélections). Pour le reste, la composition choisie par le sélectionneur Philippe Bergeroo est la même que face à la Corée du Sud en 8e de finale. Le duo Le Sommer-Delie est reconduit en attaque. Au milieu de terrain, Necib est titulaire à gauche, Thomis à droite et le tandem Abily-Henry dans l'axe. Côté allemand, on note l'absence de la milieu de terrain Dzsenifer Marozsan. Et en défense, c'est Peter qui remplace Bartusiak, suspendue. Composition de l'équipe de France: Bouhaddi - Houara d'Hommeaux, Georges, Renard, Majri - Thomis, Abily, Henry, Necib - Le Sommer, Delie.

