The Doors se reforme pour un concert en hommage à Jim Morrisson

Ray Manzarek et Robbie Krieger, l'organiste et le guitariste de The Doors, donneront un concert à Paris le 3 juillet, 40 ans jour pour jour après le décès dans la capitale française du légendaire chanteur du groupe californien Jim Morrison.



Les deux membres fondateurs du groupe, lancé en 1965, se produiront au Bataclan. Ils seront accompagnés de Dave Brock au chant, Ty Dennis à la batterie et Phil Chen à la basse.



Chanteur charismatique et provocant, icône du rock et poète psychédélique, Jim Morrison pour rappel a été retrouvé mort dans sa baignoire à Paris le 3 juillet 1971 à l'âge de 27 ans.



