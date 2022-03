Rouen : nos idées de cadeaux gourmands pour les fêtes

La confiserie Héloin, ouverte depuis 1830 rue des Carmes, propose des pâtes de pommes, "les seules que l'on peut manger à Rouen", précise Anne Héloin, qui gère la boutique depuis plus de 40 ans, mais également des fruits confits, des sucres de pommes, des chocolats au calvados et des fondants. Des spécialités locales qui continuent de séduire.

Chez Beyer, rue Grand-Pont, on joue la carte de la modernité avec la création d'un site web permettant d'acheter chocolats et bonbons. "C'est une sorte de boutique en ligne, assez simple d'utilisation avec une gamme restreinte qui va s'étoffer au fur et à mesure", précise Maxime Fessard, gérant de la boutique.