Régionales en Normandie. L'écologiste Yanic Soubien redevient presque un citoyen comme les autres

L'élu ornais a siégé 11 ans au Conseil Régional de Basse-Normandie. Mais les électeurs ont tranché et il n'y siégera plus à partir du 31 décembre, malgré les 6.14% de suffrages exprimés sur sa liste au 1er tour, et malgré sa place de troisième sur la composante ornaise de la liste d'union de la gauche pour le second tour. Seulement les 2 prmeiers candidats de cette composante siègeront au nouveau futur Conseil régional.

Même s'il se dit avant tout rassuré par le retour aux urnes des électeurs qui se sont massivement mobilisés pour le second tour des régionales, c'est un pincement au cœur, pour celui qui a porté « Normandie Écologie » et qui redevient simple citoyen, ou presque, puisque le militantisme politique n'est jamais loin.

Yanic Soubien explique « il m'appartient de continuer à animer « Normandie Écologie ». Selon lui, « l'écologie ne doit pas être clivante ... ça ne se jour ni à droite, ni à gauche » … mais que « nous sommes tous une part de la solution ».

Yanic Soubien :