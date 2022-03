250.000 dollars d’amende par jour pour des décorations de Noël excessives.

Depuis 20 ans, cette famille a tout fait pour que les touristes viennent visiter la maison et par la même occasion la ville. Apportant un flux de touristes trop important, la ville estime qu'elle engendre trop de coûts pour ses propres finances.



Les bouchons et les frais de police engendrés par les milliers de curieux qui viennent la voir chaque année, seraient trop conséquents pour les budgets de la municipalité.



La mairie a déjà saisi l'année dernière, la justice pour "supprimer les nuisances" produites à chaque période de Noël, menaçant la famille d'une amende. Estimant avoir le droit de faire ce qu'elle veut dans sa propriété, les décorations ne seront pas démontées.



"Les Hyatt risquent une amende de 250'000 dollars par jour et la fermeture des routes menant chez eux", a écrit la famille dans une pétition en ligne.



Comble de l'irrationel : La famille profite chaque année de la fête de Noël pour lever des fonds, grâce aux illuminations, destinés à la police locale, aux pompiers et à d'autres organisations charitables...