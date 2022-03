Rennes (AFP). Sans surprise, Le Drian remporte largement la Bretagne

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, tête de liste du PS en Bretagne, a remporté sans surprise dimanche les régionales, devançant très largement son concurrent de droite Marc Le Fur (LR). Parti en position de grand favori dès le premier tour, Jean-Yves Le Drian a obtenu la majorité absolue avec 51,4% des voix, devançant de plus de 20 points Marc Le Fur (29,7%), tandis que le candidat du Front national, Gilles Pennelle, progresse très légèrement par rapport au 1er tour avec 18,9% des suffrages. Prenant acte de sa victoire, l'ancien maire de Lorient a évoqué sans le nommer le Front national et ses électeurs qui ont fait un choix "à l'opposé des valeurs fondamentales de la Bretagne". "Autant je condamne avec force cette idéologie néfaste pour notre devenir commun et pour la République, autant il nous faudra dans les six années qui viennent comprendre et écouter cet appel qui dit +Donnez-nous du sens+", a-t-il lancé. Le ministre-candidat l'a emporté, dans cette région traditionnellement ancrée à gauche, sans quasiment faire campagne, à la suite des attentats meurtriers de Paris, qui l'ont conduit à annuler la presque totalité de ses meetings prévus dans la région. - 'Je resterai ministre' tant qu'Hollande le souhaitera - "J'ai dit aux Bretonnes et aux Bretons que si j'étais candidat à la présidence de la région Bretagne, c'était bien pour assurer cette présidence", a rappelé dimanche soir sur TF1 M. Le Drian, qui a déjà présidé le conseil régional de Bretagne de 2004 à 2012. "Il se trouve que nous sommes en état d'urgence et que le président de la République a souhaité que je continue à assurer mes fonctions de ministre de la Défense le temps nécessaire et c'est lui qui appréciera l'ampleur du temps où je resterai ministre", a-t-il poursuivi. La liste de "rassemblement" de M. Le Drian, qui a fait le plein des voix de gauche même en l'absence d'un accord de fusion avec les écologistes d'EELV dans l'entre-deux-tours, est arrivée nettement en tête dans les quatre départements bretons, y compris dans les Côtes_d'Armor, dont Marc Le Fur est député, et qu'elle distance largement (49,9%). Jean-Yves Le Drian était déjà arrivé largement en tête du premier tour avec près de 35% des voix, le meilleur score du PS en France, dans une région où le FN avait réalisé un de ses plus maigres scores nationaux (18,17%). Il avait refusé de fusionner sa liste avec celle des écologistes d'EELV (6,7% des voix au premier tour).

