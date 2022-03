Grenoble (AFP). Rixe d'Echirolles: dix condamnations et deux acquittements dans un climat tendu

Dans un climat extrêmement tendu, la cour d'assises de l'Isère a condamné samedi dix des douze accusés des meurtres de Kevin et Sofiane en 2012 à Échirolles à des peines allant de 8 à 20 ans de réclusion criminelle et a acquitté les deux derniers. La peine la plus lourde, 20 ans, a été prononcée à l'encontre d'Ilyes Tafer, 21 ans, accusé d'avoir porté des coups de couteau alors qu'il n'avait reconnu que des coups de poing. Condamné en 2012 pour avoir poignardé un vigile de supermarché, il était sorti de prison 13 jours avant ce drame qui avait suscité une grande émotion, amenant François Hollande et Manuel Valls à se rendre sur place. A l'annonce de l'acquittement d'Ibrahim Camara, 24 ans, la tension, déjà très palpable, est montée d'un cran dans la salle, entraînant l'intervention des gendarmes. Certains accusés ont essayé de sauter par dessus le box, des insultes ont fusé à l'égard du président, Jean-Pierre Pradier, et l'acquitté a été la cible de menaces. "Tu étais là, assassin!", l'a invectivé une proche d'un condamné, provoquant l'évacuation d'une partie de la salle et une suspension d'audience. - Ambiance délétère - Des échauffourées ont alors éclaté et plusieurs militaires ont dû intervenir pour maîtriser certains accusés. Lorsque le président a repris l'énoncé du verdict, des accusés et certains de leurs proches ont de nouveau proféré des insultes. Les protestations se sont poursuivies dans la salle des pas perdus et devant le tribunal, où quatre personnes ont été interpellées. L'une d'entre elles a été placée en garde à vue pour outrage à magistrat. Les autres ont été laissées libres. Ronald Gallo, avocat de Bérat Karaborklu, l'autre acquitté, a estimé que son client âgé de 22 ans "sort digne et fier" du procès, alors que 10 ans de prison avaient été requis à son encontre. "Lui ne s'est pas abaissé à dénoncer qui que ce soit, comme certains n'ont pas manqué de le faire. Il s'est contenté de dire ce qu'il avait fait, c'est à dire rien. Il a été acquitté de manière juste", a-t-il dit. "La cour d'assises de l'Isère a très mal fait. Elle a été influencée, guidée, soumise à la pression de l'opinion publique, peut-être des pouvoirs politiques", a en revanche déploré Bernard Ripert, l'avocat des frères Camara. Ibrahim Camara a été acquitté mais son frère Youssef a écopé de 14 années de réclusion. Plusieurs avocats, dont Me Ripert, ont affirmé leur intention de faire appel. - Le vrai visage des accusés ? - "Je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'un de ces accusés soit condamné à la perpétuité. Aujourd'hui, le message, c'est que vous pouvez tuer, froidement, avec préméditation", a déploré Steven Noubissi, le frère de Kevin. Il estime avoir vu "lors des violences de ce matin une partie du vrai visage des accusés". De son côté, Me Francis Szpiner, l'avocat des parties civiles, a regretté "que l'on soit passé à côté de la vérité". "Peut-être que les langues se délieront dans un procès en appel", a-t-il ajouté. "La vérité n'a pas été dite. Espérons qu'elle sortira plus tard. Camara a parlé (). Pour dire autant de choses, on ne peut être que présent. Il a été acquitté et ce n'est pas juste à l'égard de nos enfants qui ont été assassinés, dépecés, lynchés, massacrés", a commenté Mohamed Tadbirt, le père de Sofiane. Le ministère public avait requis des peines de 10 à 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre des accusés, âgés de 19 à 24 ans, qui étaient jugés à huis clos depuis le 2 novembre pour le double meurtre de Kevin, étudiant en master de 21 ans, et Sofiane, éducateur de 22 ans, dans un parc d'Échirolles, le 28 septembre 2012. Kevin avait été frappé de huit coups de couteau, dont un mortel au poumon. Sofiane avait été poignardé à 31 reprises, dont neuf fois dans le dos, et frappé au crâne avec un marteau. L'enquête n'était pas parvenue à déterminer avec certitude qui avait porté les coups mortels. Les armes du crime n'ont jamais été retrouvées et seuls deux accusés ont accepté d'enfreindre la loi du silence.

