Pékin (AFP). Fosun affirme que son patron disparu coopère avec les autorités judiciaires chinoises

Le patron supposé "disparu" du conglomérat chinois Fosun, propriétaire du Club Méditerranée, coopère avec les autorités judiciaires chinoises, a annoncé la société vendredi. "Après enquête, la société affirme que M. Guo (Guangchang) apporte son aide pour certaines investigations menées par les autorités judiciaires" chinoises, a indiqué Fosun dans un communiqué. La cotation des titres des filiales du groupe suspendue depuis vendredi en Bourse de Shanghai et Hong Kong reprendra lundi, selon le communiqué de Fosun. Le magazine Caixin avait plus tôt indiqué que le milliardaire de 48 ans, figure emblématique des milieux d'affaires chinois, ne "pouvait plus être joint" depuis jeudi. Selon un article mis en ligne du magazine d'affaires, citant des sources non identifiées, on ignore "s'il est placé sous enquête ou s'il apporte son concours à une enquête" visant une tierce personne.

