Marseille (AFP). Paca: scrutin serré entre Estrosi (51% des voix) et Maréchal-Le Pen (49%) selon un sondage

Selon le sondage réalisé pour La Provence, Nice-Matin et Var-Matin, M. Estrosi bénéficierait d'un report de voix de 61% des électeurs ayant voté, au premier tour, pour la liste socialiste conduite par Christophe Castaner, qui s'est retiré pour faire barrage au Front national. 29% des électeurs ayant voté PS s'abstiendraient. 49% des électeurs ayant voté pour la liste EELV Front de gauche reporteraient aussi leurs voix sur M. Estrosi. Chez les abstentionnistes du 1er tour, 36% voteraient au second pour la liste Estrosi, 23% pour la liste Maréchal-Le Pen et 31% s'abstiendraient à nouveau. La liste FN est arrivée largement en tête du premier tour avec 40,55% des voix, 14 points devant celle de Christian Estrosi (26,47%). Le Parti socialiste, arrivé troisième, a retiré sa liste. L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 828 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatives de la population régionale âgée de 18 ans et plus, interrogées par internet du 8 au 10 décembre. C'est le quatrième sondage publié entre les deux tours qui prévoit la victoire du député-maire de Nice. Un premier sondage TNS-Sofres pour Le Figaro et LCI place M. Estrosi vainqueur devant Mme Maréchal-Le Pen avec 54% des votes contre 46%. Le deuxième, un sondage Odoxa pour Le Parisien-Aujourd'hui et BFMTV, indique que candidat Les Républicains, l'emporterait au second tour avec 52% d'intentions de vote contre 48% à sa rivale. Selon un troisième sondage Harris, Christian Estrosi l'emporterait avec 51% d'intentions de vote contre 49% à la frontiste Marion Maréchal-Le Pen.

