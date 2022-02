Couteau et ecstasy près de Rouen

Jeudi 3 décembre en début de soirée, une patrouille de gendarmerie circule au Trait lorsqu'elle aperçoit un véhicule garé sur le parking du cimetière situé chemin de la Hauteville. Les vitres du véhicule présentent une importante condensation.

Les gendarmes décident de procéder au contrôle du véhicule. Une importante fumée et une odeur de cannabis se dégagent immédiatement de l'habitacle. Les deux passagers du véhicule, âgés de 18 et 22 ans, reconnaissent la consommation de cannabis. La fouille de la voiture permet la découverte de 4,4 grammes d'herbe de cannabis, un cachet d'ecstasy, une balance de précision et un égraineur. Un couteau de chasse avec une lame en acier de 12 cm est également découvert sur l'un des deux jeunes.

Les deux jeunes domiciliés à Pavilly devront répondre ultérieurement de leurs actes devant le Tribunal de Rouen.