Régionales : Laurent Fabius appelle à "voter massivement" pour Nicolas Mayer-Rossignol

Bien qu'arrivé en troisième position derrière Hervé Morin et Nicolas Bay, Nicolas Mayer-Rossignol a reçu le soutien de Laurent Fabius, qui le voit "bien placé pour l'emporter au second tour". Le ministre appelle à la mobilisation derrière le candidat de l'union de la gauche : "J'appelle tous les électeurs de gauche, les écologistes, les progressistes et les humanistes à se rassembler et à voter massivement pour Nicolas Mayer-Rossignol dimanche prochain 13 décembre. C'est l'intérêt profond de la Normandie et des Normands."

