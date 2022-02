Paris (AFP). Elections régionales: les bureaux de vote ont ouvert en métropole

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08H00 pour le premier tour des élections régionales en métropole, un scrutin sous tension après les attentats et pour lequel le FN est en position de force. Pour ce dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle de 2017, 44,6 millions d'électeurs sont appelés à élire 1.757 conseillers régionaux et 153 conseillers territoriaux (Corse, Guyane et Martinique) parmi 21.456 candidats répartis sur 171 listes. Décalage horaire oblige, La Réunion a été la première à ouvrir ses bureaux de vote à 05H00 (08H00 locales).

