Paris (AFP). Des élus du monde entier et des stars américaines à Paris pour le climat

Leonardo di Caprio, Robert Redford et des centaines d'élus locaux, de Rio, New York ou Accra, étaient réunis vendredi à Paris pour soutenir le combat pour le climat, objet de négociations laborieuses entre 195 pays à la grande conférence du Bourget. Non loin de la capitale, au parc des expositions du Bourget, les négociateurs tentaient de trouver de nouveaux compromis sur le projet de texte d'accord qu'ils doivent rendre samedi midi. Les ministres des 195 pays doivent ensuite prendre le relais, afin d'aboutir le 11 décembre à un pacte universel capable de contenir le dérèglement du climat. "Il faut maintenant que les négociateurs et les ministres soient à la hauteur des impulsions des chefs d'Etat et de gouvernement. Pour le moment le compte n'y est pas", a lancé vendredi le ministre français Laurent Fabius, président de la COP21. Du côté de l'Hôtel de ville de Paris, les élus locaux ont souligné l'importance du combat climatique, rappelant aussi le rôle des villes et des régions. "Nous ne sommes pas venus à Paris faire l'histoire: nous sommes venus construire l'avenir", a dit l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, envoyé spécial de l'ONU pour les villes et le changement climatique, soulignant qu'aux Etats-Unis, le réchauffement "est une menace pour chaque ville et chaque région". Les collectivités locales ont "le pouvoir d'agir", a insisté l'homme d'affaires: environ 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont issues des zones urbaines, où vit 50% de la population mondiale. Des centaines d'édiles, représentant 600 millions de personnes, venus de Stockholm, Madrid, Vancouver, Athènes, Rio de Janeiro, d'Amazonie participent à ce "sommet des élus locaux", organisé par M. Bloomberg et la maire de Paris Anne Hidalgo, et ouvert par le président français François Hollande. Ils devaient adopter une déclaration commune, s'engageant à "soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, telle la transition vers une énergie 100% renouvelable ou une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre d?ici 2050". "Cette déclaration des villes pour le climat montre encore une fois que ce sont les territoires qui sont en pointe sur la transition énergétique", a salué Greenpeace. "Ce sont les élus qui connaissent les réalités de terrain, qui savent ce qui est possible et qui ouvrent la voie", a relevé Jean François Julliard, DG de Greenpeace France. - Le temps des compromis - Au même moment, au Bourget, les délégués de 195 pays reprenaient leurs travaux, l'oeil sur l'horloge, au terme d'une première semaine de négociations souvent difficile. "Le temps des compromis est venu () je vous exhorte à donner le meilleur de vous-mêmes dans les prochaines 24 heures () et à prendre les bonnes décisions à votre niveau", leur a lancé Ahmed Djoghlaf, l'un des deux co-présidents des débats. A partir de lundi, les négociations se feront entre ministres. Les principaux points de blocage concernent le financement de l'aide climatique aux pays du Sud, et la répartition des efforts entre pays développés et en développement, une division entérinée par la Convention climat de l'ONU de 1992. Les pays les plus vulnérables exigent des pays industrialisés des garanties sur les financements déjà promis jusqu'en 2020 (ils devront augmenter pour atteindre 100 milliards de dollars cette année là) et sur une montée en puissance pour après 2020, date d'entrée en vigueur du futur accord de Paris. Les pays développés souhaitent que les Etats émergents "en position de le faire" participent désormais à cette aide financière. Problème: aucune avancée majeure ne semble avoir eu lieu ces derniers jours sur ces positions connues de longue date. En ouvrant le sommet des maires, François Hollande a estimé que le futur accord devrait spécifier les "moyens" financiers permettant "la redistribution, la lutte contre les inégalités, la lutte contre la pauvreté". Le peu d'avancées enregistrées cette semaine contrastent avec les discours de 150 chefs d'Etat lundi lors du coup d'envoi.

