Los Angeles (AFP). Une fusillade à San Bernardino en Californie fait au moins 20 victimes

Une fusillade en cours à San Bernardino, à une heure à l'est de Los Angeles, a fait au moins 20 victimes et un ou plusieurs tireurs sont toujours sur les lieux, affirment les autorités locales mercredi. "Les pompiers de San Bernardino interviennent à la suite d'informations selon lesquelles il y aurait eu 20 victimes lors d'une fusillade", selon un message posté sur Twitter par le compte des pompiers de la ville. Egalement sur Twitter, la police de San Bernardino "confirme qu'il y a un tireur en activité", tandis que le bureau du shérif précise être à la recherche d'"un à trois" suspects. Les autorités n'avaient pas précisé si des morts se trouvaient parmi les victimes. Le président Barack Obama a été informé de la situation et a demandé à être tenu au courant des développements, a indiqué un responsable de la Maison Blanche. Les télévisions américaines diffusaient les images de dizaines de personnes sortant à la hâte, les mains en l'air sur le parking d'un bâtiment, cerné par des policiers lourdement armés. Selon plusieurs médias américains, les coups de feu seraient intervenus au Inland Regional Center, qui aide des personnes handicapées. Sur son compte Twitter, la chaîne CBS affirme qu'une équipe de démineurs est intervenue pour "neutraliser ce qui a été considéré comme pouvant être un engin explosif". La fusillade a éclaté près d'un terrain de golf, dont un employé a expliqué à l'AFP avoir reçu ordre des autorités de suspendre toute activité. Elle intervient moins d'une semaine après une autre fusillade dans l'ouest des Etats-Unis lorsqu'un homme était entré dans un centre de planning familial du Colorado et avait abattu trois personnes, dont un policier, et blessé plusieurs autres, avant d'être arrêté.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire