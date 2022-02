Téléthon 2015: baptême de voitures de sport à Ifs

Durant 2 jours, le CAVS investit la piste du CESR à Ifs. Achetez un ticket pour 5€ et avec celui-ci (ou 2 selon les véhicules) prenez place côté passager de la voiture de votre choix et faites quelques tours de piste (à partir de 6 ans si vous fournissez le siège enfant)!

Des baptêmes de drift (dérapage) son aussi possibles pour les ados et adultes.

Sur place, vous trouverez de la restauration et aussi une exposition de voitures de prestige.

Tous les bénéfices seront reversés pour le téléthon.

Rendez-vous vendredi 4 de 20h à 00h et samedi 5 de 11h à 18h. Plus d'infos sur Facebook et le site du CAVS

Ecoutez Isméry Lebreton, chargé de communication de l'association, nous présenter la session 2015: