Paris (AFP). Climat: manifestations de Sydney à Londres, chaîne humaine et incidents à Paris

Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dimanche dans le monde en faveur du climat, se donnant la main à Paris, ville meurtrie par les attentats, où des échauffourées se sont produits avec la police, à la veille d'un sommet historique de 150 chefs d'Etat. Lors d'un rassemblement parisien, qui avait été interdit, Place de la République, des incidents ont éclaté entre manifestants qui ont jeté des projectiles et les forces de l'ordre, qui ont répliqué par des jets de gaz lacrymogènes. Cent personnes ont été interpellées, selon la préfecture de police. Auparavant, des milliers de manifestants avaient formé une chaîne humaine, le long d'un boulevard de l'Est parisien, en dépit de l'interdiction de manifester imposée dans le cadre de l'état d'urgence qui a suivi les attentats du 13 novembre (130 morts). "Ils exploitent, ils polluent, ils profitent! l'urgence est sociale et climatique", pouvait-on lire sur les pancartes des militants de la chaîne humaine qui s'est déroulée sans incident. "J'espère que cette fois, la conférence va donner quelque chose de ferme. Je ne veux pas qu'à la fin ils disent "on va organiser une autre conférence'", a déclaré Jean-Pierre Raffin, universitaire à la retraite, arborant un béret et la Légion d'honneur. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, s'est recueilli avec son homologue français Manuel Valls devant le Bataclan, la salle de concert parisienne où a été commis l'attentat le plus meurtrier (90 morts). Depuis vendredi, des dizaines de manifestations sont organisées partout dans le monde pour faire pression sur les représentants des 195 pays qui vont se retrouver au Bourget, au nord de Paris, jusqu'au 11 décembre. Les 150 chefs d'Etat et de gouvernement seront présents à l'ouverture officielle de la COP21 lundi, sous très haute surveillance. Ce sommet devait être précédé dimanche après-midi d'une réunion de travail des négociateurs. A Londres, des milliers de manifestants se sont mélangés à des stars d'Hollywood et de la mode pour réclamer des engagements contre le réchauffement planétaire. "Il faut que cet élan populaire soit entendu. Ce sommet historique est d'une importance vitale", a déclaré à l'AFP l'actrice oscarisée Emma Thompson. Quelque 45.000 ont défilé à Sydney (sud-est de l'Australie), 5.000 à Adélaïde (sud) tandis qu'un millier de manifestants ont bravé la pluie dans les rues de Séoul et qu'un rassemblement s'est tenu dans la capitale indienne Delhi. Rio de Janeiro, New York ou Mexico devaient poursuivre la mobilisation. "Il n'y a pas de planète B", "Solidarité mondiale", rappelaient les pancartes des manifestants à Sydney. - "Moment historique" - Plus grande conférence climatique jamais organisée, la COP 21 est "un moment historique, 150 chefs d'Etat réunis le même jour sur le même sujet", a commenté dimanche la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal. Mme Royal s?est dite convaincue qu'un accord serait signé à la COP mais "il y a encore un risque", qu'il ne soit "pas à la hauteur des enjeux". François Hollande a de nouveau plaidé dimanche pour un accord "ambitieux " et "contraignant", lors d'une déclaration commune avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. "Nous aurons à revoir périodiquement les engagements et les contributions pour que nous soyons vraiment à moins de deux degrés (de réchauffement des températures mondiales) à la fin du siècle", a-t-il souhaité. Le président français accueillera lundi l'ensemble des chefs d'Etat au Bourget, notamment l'Américain Barack Obama, le Chinois Xi Jinping, l'Indien Narendra Modi, le Russe Vladimir Poutine, le Turc Recep Erdogan qui se succéderont à la tribune toute la journée pour quelques minutes de discours. Sur fond de guerre déclarée à l'Etat Islamique et de tensions entre Ankara et Moscou, des bilatérales auront lieu pendant ce sommet.

