Bangui (AFP). A Bangui, le pape demande aux Centrafricains de résister à la peur de l'autre

Le pape François, accueilli triomphalement dimanche à Bangui, a demandé aux Centrafricains de résister à "la peur de l'autre", quelle que soit sa religion ou son ethnie, pour mettre fin aux violences intercommunautaires qui ont ensanglanté le pays depuis 2013. Sur une partie des quatre kilomètres du trajet de l'aéroport au palais présidentiel, le pape est monté dans sa jeep blanche découverte. Une foule très jeune et très pauvre l'acclamait sur les talus, avec frénésie et joie, agitant parfois des branches d'arbre en signe de paix. Sur le parcours le menant au centre-ville, des voitures blindées de l'ONU, des policiers et des soldats étaient déployés ici et là, mais sans donner une impression de tension particulière. Porteur d'un message de paix et de réconciliation interreligieuse, François, dont la tournée l'avait auparavant mené au Kenya et en Ouganda, est arrivé dimanche à Bangui pour l'étape la plus risquée de sa tournée africaine. Devant la présidente de transition Catherine Samba-Panza, le pape a invité les Centrafricains à éviter l'isolement communautaire: "il faut éviter la tentation de la peur de l'autre, de ce qui n'appartient pas à notre ethnie, à nos options politiques ou à notre confession religieuse". - "Nouvelle étape"- "Mon souhait le plus ardent, a-t-il ajouté, est que les différentes consultations nationales qui vont se tenir dans quelques semaines permettent au pays d'entamer sereinement une nouvelle étape de son histoire". Des élections présidentielle et législatives, plusieurs fois reportées pour des raisons essentiellement sécuritaires, sont prévues le 27 décembre en Centrafrique. "Chaque personne a une dignité et je me suis laissé dire que la Centrafrique est le pays du +Zo kwe zo+ ("un homme en vaut un autre", en sango), où chaque personne est une personne", a-t-il souligné. Il a délivré le même message dans un camp de déplacés à la paroisse du Saint-Sauveur, qui abrite 3.700 femmes et enfants, principalement chrétiens, déplacés par les violences. "Nous voulons la paix. Il n'y a pas de paix sans pardon, sans tolérance. Quelle que soit l'ethnie, la condition sociale, nous sommes tous frères". Et il a fait répéter à l'assemblée enthousiaste: "nous sommes tous frères". Une immense joie se lisait sur les visages, et le pape a salué un à un des centaines d'enfants, en rang sur le sol de latérite au milieu de baraques et de tentes. Les enfants portaient des pancartes sur lesquelles étaient inscrits en français et en anglais "paix", "égalité", "amour". Parmi eux, Fidèle Nodjindorom affirmait: "le pape est venu pour demander à Dieu de nous sauver". Auparavant, la présidente Samba-Panza avait demandé solennellement "pardon" pour "tout le mal" commis par les Centrafricains depuis 2013. "Il revient aux filles et aux fils de ce pays de reconnaître leurs fautes et demander un pardon sincère que votre bénédiction transformera en un nouveau levain pour la reconstruction du pays", a-t-elle dit au pape. "Au nom de toute la classe dirigeante de ce pays mais aussi de tous ceux qui ont contribué à sa descente aux enfers, je confesse tout le mal qui a été fait et demande pardon du fond de mon coeur. Nous avons absolument besoin de ce pardon parce que les dernières évolutions de la crise sont apparues comme des abominations commises au nom de la religion par des gens qui se disent des croyants", a lancé la présidente. - "Bénédiction du ciel" - "Votre visite est vécue comme une bénédiction du ciel (), comme une victoire de la foi sur la peur, sur l?incrédulité", a-t-elle encore relevé. François doit ouvrir dans la soirée à la cathédrale de Bangui "une porte sainte" avant le "Jubilé de la miséricorde" qui s'ouvrira officiellement dans dix jours à Rome pour le monde entier. Cette ouverture d'une porte au coeur de l'Afrique en proie aux conflits est pour lui le moment le plus important de sa visite à Bangui.

