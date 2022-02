Football: soirée cauchemardesque pour Quevilly Rouen Métropole

"C'était le néant complet, il parait qu'il y en a un ou deux par saison, il faut espérer que ce soit celui-ci". La soirée a été résumée en une phrase par le coach Manu Da Costa à l'issue de la rencontre. Les Franciliens étaient meilleure attaque avant la rencontre et ils l'ont prouvé dans ce match qui aura été un long chemin de croix pour les joueurs de l'agglomération rouennaise.

Une première mi-temps catastrophe

Et pourtant les premières minutes de jeu ne sont pas mauvaises coté Rouge et Jaune avec même une occasion de l'attaquant Medhy Guezoui qui frappe à l'entrée de la surface sans succès. Tout va basculer à la 8ème minute suite à une faute inutile commise à l'entrée de la surface et les visiteurs du soir ne manquent pas l'occasion d'ouvrir la marque sur ce joli coup franc direct qui termine sa course dans la lucarne droite de Solomon Morris.

Ce premier but va completement inhiber les joueurs de Manu Da Costa incapables de produire du jeu et qui peinent à sortir des actions Franciliennes. Ils le paieront cher six minutes après le premier but sur un ballon que la défense ne parvient pas à dégager et ce sont les visiteurs qui doublent la mise d'une jolie bicyclette qui termine dans le petit filet.

Les Quevillos-Rouennais parviendront à se procurer tout de même une belle occasion sur corner à la 30ème minute mais Guezoui rate le cadre sur une reprise accrobatique.

Malheuresement pour les Normands, tous les secteurs de jeu sont défaillants jusqu'au gardien Morris qui d'une sortie pour le moins hasardeuse, va offrir sur un plateau le 3ème but de Poissy dans une cage vide.

Manu Da Costa tentera de changer les choses en sortant Anthony Rogie pour Brice Irié-Bi à la 39ème minute, à la mi-temps, les Franciliens mènent 3-0.

Les choses ne s'arrangent pas après la pause, Poissy inscrit un 4ème but sur un ballon repoussé par Morris mais qui retombe une nouvelle fois dans les pieds de l'attaquant qui n'a pu qu'a frapper dans le but à la 75ème puis quelques minutes plus tard d'une frappe de 25 mètres qui frappe le poteau pour aller se loger dans le petit filet coté opposé.

La soirée cauchemar sera quelque peu attenuée par le seul but de QRM sur un déboulé de Medhy Guezoui coté gauche qui adressera un bon centre en retrait pour Nicolas Barthélémy.

Au classement, Quevilly Rouen Métropole descend à la 5ème place du classement avec un match de retard sur les concurrents placés devant lui.

"C'est une très belle gifle. Il n'y a rien à sortir de ce match là, c'est un naufrage total de tous les joueurs. Je leur avait demandé d'être irréprochable sur l'aspect mental parce que la Coupe de France je sais ce que ça fait, c'est le revers de la médaille. Consciemment ou inconsciemment ils se sont relachés, dans leur travail au quotidien, dans leur investissement donc ce match on ne l'a pas abordé de la meilleure des façons. On la senti sur la générosité, sur les efforts, on y était pas. C'est ce que je craignais et ce que je sentais, j'aurai aimé avoir tord. L'après Coupe de France, quand tu fais un exploit c'est compliqué et pourtant ils avaient eu l'exemple deja l'année dernière pour la plupart. Les gens se voient plus beau qu'ils ne le sont. Je savais que cette équipe la nous poserai des soucis, elle était blessée apres sa lourde défaite à Dieppe. Si on s'ecroule apres le premier et le deuxième but c'est que mentalement on était pas pret. Aujourd'hui j'ai un sentiment de honte, c'est la première fois que j'en prend cinq en tant que coach."

Les joueurs de Quevilly Rouen Métropole auront l'occasion de se rattraper le week-end prochain lors du 8ème tour de la Coupe de France face à Sannois Saint-Gratien.