La décision de la Commission de discipline est tombée hier soir, jeudi 25 novembre. Pour un tacle non maîtrisé sur Billy Ketkeophomphone lors du match du SM Caen face à Angers, Alaeddine Yahia est suspendu pour deux matchs. Il sera donc absent lors des 15e et 16e journée de Ligue 1 face à Bordeaux et Monaco.