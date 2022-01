La Valette (AFP). Sommet du Commonwealth à Malte avec le climat au menu

Un sommet du Commonwealth doit s'ouvrir vendredi à Malte, en présence de la reine d'Angleterre Elizabeth II dont les déplacements à l'étranger sont devenus rares, avec le climat comme principal sujet. Le sommet, qui réunira jusqu'à dimanche les chefs d'Etat des 53 pays de la zone et doit accueillir le président français François Hollande, s'ouvrira à 09H00 GMT. Les principales rues de la capitale La Valette sont pavoisées de drapeaux maltais et britanniques pour la visite d'Etat de trois jours de la souveraine britannique, qui a passé deux des meilleures années de sa vie sur l'île, comme jeune princesse à l'aube des années 1950. Sous une pluie fine, vêtue d'un manteau et chapeau bleus, la reine et son époux le prince Philip ont été accueillis jeudi par le Premier ministre maltais Joseph Muscat, avant de se rendre au majestueux palais San Anton. Vendredi, elle doit participer à la cérémonie d'ouverture du sommet du Commonwealth. Le changement climatique sera au centre des discussions, auxquelles prendra aussi part le prince Charles, alors que commence dimanche à Paris la conférence sur le climat COP21. Mais à 89 et 94 ans, Elisabeth et Philip vont aussi prendre le temps de revoir les lieux où ils ont vécu, jeunes mariés, entre 1949 et 1950, quand lui était officier de la marine et elle pas encore reine. "Mes grands-parents la voyaient souvent, main dans la main avec le prince, ou courant vers lui quand il sortait du travail", raconte à l'AFP Mario Vella, un serveur de 52 ans. "Elle n'avait pas de responsabilités, elle a pu bien connaître l'île, en conduisant dans la campagne", a ajouté Francis Camilleri, un opticien de 67 ans. Le couple est revenu souvent dans l'île, la dernière fois pour ses noces de diamant en 2007. - Voyages toujours plus rares - Vendredi, le discours de la reine à l'ouverture du sommet du Commonwealth pourrait être son dernier. Elle reste officiellement chef d'Etat de 16 des 53 pays membres, mais sa décision d'éviter les longs trajets pourrait l'empêcher d'assister aux prochains sommets, prévus en 2017 à Vanuatu et en 2019 en Malaisie. Elizabeth II limite depuis plusieurs années ses déplacements internationaux. Sa visite d'Etat à Malte est seulement la seconde de l'année, après celle en juin en Allemagne. Et si elle s'est rendue en 2014 à Rome pour rencontrer le pape et en France pour le 70e anniversaire du Débarquement allié de juin 1944, son dernier voyage à l'étranger avant cela remontait à un déplacement en Australie en octobre 2011. Des sources au palais de Buckingham ont insisté sur le fait qu'aucune décision n'avait été prise sur un éventuel abandon des voyages au long cours par la reine: les programmes des voyages royaux à l'étranger sont juste "rythmés" pour tenir compte de l'âge d'Elizabeth II et de son époux.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire