Après une rixe à Rouen, ses jours sont en danger

Cette nuit, un témoin aperçoit une rixe opposant deux groupes, l'un composé de trois hommes, l'autre de deux. Il alerte la police. Une unité canine arrive sur place. Un homme est à terre, gravement blessé à la tête. Les pompiers et le Samu sont mobilisés. Spontanément, le groupe de trois hommes, âgés de 27, 28 et 30 ans et habitant Rouen, reconnaît être impliqué dans la rixe. Ils sont placés en garde à vue.

Le pronostic vital de la victime, âgée de 22 ans et domiciliée à Rouen, est engagé. Il a été transféré au CHU de Rouen. Son ami, un homme de 49 ans, est lui légèrement blessé.

Pour l'heure, le motif de la rixe est inconnu. Un objet contondant aurait pu être utilisé.