Nairobi (AFP). Le pape dénonce la radicalisation des jeunes dans des attaques barbares

Le pape François a dénoncé jeudi à Nairobi, première étape de son voyage en Afrique, la radicalisation des jeunes dans des "attaques barbares" et toute violence revendiquée au nom de Dieu. "Le nom de Dieu ne peut justifier la haine et la violence", a-t-il dit devant les dirigeants des religions kényanes - musulmans, protestants et anglicans. Il a dénoncé le fait que "des jeunes soient radicalisés au nom de la religion" pour commettre des "attaques barbares", citant les massacres du Westgate Mall, de Garissa et de Mandera.

