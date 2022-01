Tendance Sports : Le replay de votre émission #179

FOOT L1 : Deux heures après le coup de sifflet final du match entre le SM Caen et Angers, retrouvez les analyses et réactions de Patrice Garande et Vincent Bessat

FOOT Coupe de France (7T) : Deux matchs en retard concernaient des formations normandes avec, et c'est une première, l'arrivée de Quevilly-Rouen Métropole dans votre émission Tendance Sports. Un QRM qui s'est offert le premier grand coup de son hitsoire en battant Lens (2-1). Retrouvez également l'nterview de Gilbert GUERIN, président satisfait mais pas rassasié d'une US Avranches en route pour les 32e de finales.

FOOT LFBN : CFA2, DH, DSR et DHR, tous les résultats et classements ainsi que le direct depuis Bretteville/Odon, seule équipe fanion à concurrencer les équipes réserves en tête du groupe 2 de DHR, nous étions avec l'entraîneur du LCBO, Romain HENGBART.

HANDBALL-BASKET-VELO : Des succès de la JS Cherbourg et du Caen HB en ProD2 et N1 en hand, à la victoire d'Arthur TROPARDY en cyclocross en passant par tous les résultats de basket, dont le succès important du Caen BC, retrouvez tous les résultats qui ont fait ce week-end sportif en Normandie

TENNIS de TABLE : Vendredi, les Caennais du Caen TTC ont quitté la scène européenne en s'inclinant devant Halmstad (SUE), retrouvez la réaction de Jacub KLEPRLIK après ce match et avant celui de mardi à Istres, essentiel pour le maintien en ProA. Retrouvez aussi tous les résultats du RUGBY en Normandie.

OMNISPORT : Après les première catégories présentées la semaine passée, place à la présentation des nommés dans les trois catégories reines du Jury de la Presse des TROPHEES DES SPORTIFS DE LA MANCHE 2015, par Célia Caradec.

PAGE SPÉCIALE HOMMAGES D'APRES "ATTENTATS DE PARIS"

Comme dimanche dernier où trois témoins du sport normand étaient venus s'exprimer sur le plateau après les terribles événements du Stade de France, nous avons décidé de donner à nouveau la parole à nos sportifs et personnalités du sport régional avec cette semaine, une triple vue, de Cherbourg où Celia Caradec est allée interroger André BAUDE (pdt- JS Cherbourg) sur les mesures de sécurité mises en place à Chantereyne, de Caen où Guillaume COTIGNY, jeune Condéen féru de foot nous a raconté son retour à d'Ornano et enfin, du stade de WEMBLEY à LONDRES, où Alain THIEBOT (Challenger Cherbourg-La Manche- Tennis) était présent, mardi soir dernier pour Angleterre-France. Témoignages.

BONUS : En marge de la sortie de son livre biographique "Je suis né à Malherbe" (ed.Athènes Normandes), Pascal THEAULT, l'entraîneur de football, nous a conté sa passion du vélo dans votre rubrique "Mon Tour de France". Attention, grands souvenirs !