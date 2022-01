Saint-Domingue (AFP). Air Cocaïne: mandat d'arrêt dominicain contre trois Français dont Aymeric Chauprade

La justice de la République dominicaine a émis un mandat d'arrêt contre trois Français, dont le député européen Aymeric Chauprade, pour leur participation présumée à l'évasion des deux pilotes français condamnés dans l'affaire dite "Air Cocaïne", a annoncé dimanche le ministère public. Les deux autres Français visés par ce mandat d'arrêt international sont Christophe Naudin et Pierre Malinowski, a indiqué à la presse le procureur général Francisco Dominguez Brito. Christophe Naudin est criminologue et spécialiste de la sûreté aérienne, et Pierre Malinowski est assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen et de M. Chauprade à Strasbourg.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire