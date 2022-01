Rennes (AFP). Régionales: Le Drian restera ministre tant que le président le jugera nécessaire

Jean-Yves Le Drian a déclaré dimanche qu'il resterait ministre de la Défense "tant que le président de la République jugera que c'est nécessaire", sans écarter la possibilité de garder ce poste en cas d'élection à la présidence de la région Bretagne. "Je resterai ministre de la Défense tant que le président de la République jugera que c'est nécessaire", a-t-il déclaré lors d'un entretien sur Europe 1 et iTÉLÉ. Le ministre, tête de liste PS aux régionales le mois prochain en Bretagne, a évoqué une "situation exceptionnelle". En cas de victoire aux élections des 6 et 13 décembre, "avec mon équipe pendant cette période de transition, cette période intérimaire, on gérera avec les compétences de mes vices-présidents je pense le mieux possible pour la Bretagne et je suis convaincu que les Bretons comprendront", a-t-il ajouté.

