Rennes (AFP). Le Drian assure que la règle du non-cumul des mandats s'appliquera s'il est élu

Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, qui a confirmé vendredi sa candidature à la présidence de la région Bretagne, a affirmé samedi qu'en cas d'élection il assumerait son rôle de président de région en vertu de la règle du non-cumul des mandats. "Tout le monde connait les règles de ce gouvernement, qui ne sont pas les règles des Républicains, j'ai vu récemment les déclarations de M. Sarkozy et de M. Jacob qui disaient le cumul c'est bien. Nous ce n'est pas le cas. Et quand je dis +Je serai président de la région Bretagne sur la durée+, ça veut dire concrètement que la règle du (non) cumul s'appliquera pour moi" en cas de victoire aux élections régionales, a affirmé le ministre-candidat lors de l'émission "La Voix est libre" samedi sur France 3 Bretagne. "Les règles s'appliquent, les règles c'est le non-cumul", a-t-il dit. Vendredi le ministre, en annonçant sa candidature, était resté plus évasif: "Je connais les règles relatives au cumul. J'assume mes responsabilités. Il reviendra au président de la République de prendre, le moment venu, les décisions qui conviennent", avait-il déclaré. Interrogé sur sa position délicate de ministre-candidat, "le président de la République m'a demandé de rester ministre de la Défense jusqu'à la fin de la campagne, jusqu'à la fin de l'année, pour des raisons qui s'imposent, que je comprends", a expliqué samedi sur France 3 M. Le Drian. "Il y a une crise majeure au Moyen-Orient, il y a des conflits en Afrique, j'ai des négociations à finir de mener donc il ne voulait pas que comme ça, qu'au pied levé je puisse me retirer, donc il m'a demandé d'être ministre de la Défense jusqu'à la fin de cette année, je ferai mon devoir, et je serai pleinement ministre de la Défense pendant cette période ça ne m'arrange pas trop je dois vous dire", a-t-il confié. M. Le Drian va conduire la campagne des socialistes pour tenter de garder dans son camp la région Bretagne, menacée comme beaucoup de tomber dans l'escarcelle de l'opposition. Le ministre-candidat doit présenter dès lundi sa liste pour les élections régionales.

