Louis Duc et Christophe Lebas sur le podium de la Transat Jacques Vabre

Ils ont parcouru 5.400 milles, navigué pendant plus de 25 jours : Christophe Lebas et Louis Duc terminent la Transat Jacques Vabre à la troisième place, en catégorie Class 40. Ils ont franchi la ligne d'arrivée à Itajai, au Brésil, à 10h59m52s, heure française, ce vendredi 20 novembre.

Une satisfaction pour le duo de skippers cherbourgeois qui espérait terminer entre la 3e et la 5e place avant le départ. "Et même dans les cinq premier, il y avait beaucoup de bateaux récents, et ce n'était pas simple" a déclaré Louis Duc à l'arrivée, rappelant que plusieurs favoris ont dû abandonner à la suite d'avaries. "A chaque fois qu'il y avait de la casse, nous réparions. On n'a jamais été sous-voilés, Christophe a montré ses talents de couturier pour réparer les voiles".

Christophe Lebas se serait bien passé de la dernière nuit de course. "On a eu tous les secteurs de vent, de 0 à 25 noeuds ! Mais bon, depuis qu'on est passé au niveau de Salvador, nous n'avions plus de pression par rapport aux poursuivants et à ceux de devant, on était peinard pour finir !" indique le skipper cherbourgeois. Néanmoins, sur les dernières heures, le duo a souffert de la faim. "J'ai essayé de faire du thé aux fines herbes... Pas terrible ! Hier on a fait trois litres de thé avec un sachet. Et il nous restait un citron, bien pourri."

Le podium des Class40 de la Transat Jacques Vabre 2015

1-Le Conservateur (Yannick Bestaven & Pierre Brasseur) en 24j 08h 10’ 09’’ (10,21 nœuds de moyenne sur l’eau)

2-VandB (Maxime Sorel & Samuel Manuard) en 24j 10h 04’ 31’’ (10,19 nœuds de moyenne) à 1h 54’ 22’’ du premier

3-Carac-Advanced Energies (Louis Duc & Christophe Lebas) en 25j 21h 29’ 52’’ (9,60 nœuds de moyenne) à 1j 13h 19’ 43’’ du premier