Un an de prison ferme pour avoir nargué un policier avec du cannabis

Il est environ 17h ce 21 septembre au rond point de l'avenue Leclerc et du Boulevard Koutiala. Un jeune adjoint de sécurité circule dans sa voiture, avec son amie. C'est alors qu'un homme frappe à la vitre et exhibe un sachet de drogue et lui demande s'il en veut...

Le jeune policier alerte le commissariat. La brigade anti-criminalité est dépêchée sur place et procède à un contrôle d'identité.

Le toxicomane se rebelle

A la barre du tribunal correctionnel, ce jeudi 19 novembre, l'accusé reconnaît partiellement les faits : oui il avait de la drogue, oui il s'est débattu et a insulté les policiers, mais non il n'a pas été l'auteur de violences ni de menaces.

Ses propos sont totalement contradictoire avec ceux de l'adjoint de sécurité, de son amie, de 6 policiers, du médecin du Samu, des infirmières.

Selon le rapport que lit la présidente du tribunal, l'homme, âgé de 29 ans, a tenté de s'échapper, de se débarrasser du cannabis, a poussé violemment les policiers, leur a donné des coups de pieds, a refusé de s'asseoir dans la voiture de police, était hystérique, a insulté les policiers. Ils ont même du appeler un second équipage de forces de l'ordre pour procéder à l'interpellation.

L'homme, était alcoolisé au moment des faits, même s'il considère à la barre qu l'alcool n'est pas un problème. Le tribunal lui fera alors remarquer qu'il a déjà obligation de soins pour l’alcool et les stupéfiants.

Mustapha Jabari, 14 mentions à son casier judiciaire, qui est actuellement déjà incarcéré, a été condamné à un an de prison avec mandat de dépôt.