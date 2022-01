Strasbourg (AFP). Basket: Strasbourg renverse l'Etoile Rouge Belgrade en Euroligue

Mené de 21 points en début de deuxième période, Strasbourg a réalisé l'exploit d'inverser la tendance pour battre l'Etoile Rouge de Belgrade (78-75) jeudi et peut toujours rêver d'accéder au Top 16. Six jours après avoir créé la surprise en dominant le Real Madrid (93-86), champion d'Europe en titre, la SIG a réussi à enchaîner face à un concurrent direct pour la qualification pour la deuxième phase. Jusque-là invaincus à domicile avec des succès de prestige face aux Turcs de Fenerbahce et Madrid, les joueurs de Vincent Collet, qui ont couru après le score pendant 37 minutes, ont renversé des Serbes qui ont perdu leurs moyens dans le "money-time". Grâce à un Leloup énorme (24 points, 8 rebonds) et un Beaubois précieux en fin de match (11 de ses 17 points dans le dernier quart-temps), Strasbourg a enregistré son troisième succès en six matches et dépasse son adversaire du soir au classement. Très agressifs d'entrée face au Real, les Alsaciens oubliaient cette fois de mettre de l'intensité et de défendre, laissant des tirs ouverts à Belgrade, qui ne laissait pas passer l'offrande (9-2, 2e). Miller s'enflammait derrière l'arc et permettait aux siens de prendre le large (30-19, 10e). Le début du deuxième quart-temps était encourageant pour la SIG qui réduisait l'écart sous la houlette de Leloup (36-32, 14e). Mais dans la foulée, les Serbes resserraient leur défense et infligeaient aux Strasbourgeois un cinglant 16-0 en moins de cinq minutes pour creuser un écart rédhibitoire (52-32, 19e). - Leloup sonne la révolte - Avec 18 points de retard à la pause (52-34), la messe semblait dite, d'autant que la seconde période commençait par un nouveau tir primé de Miller (55-34, 21e). Plus agressif, Strasbourg parvenait toutefois à recoller un peu au score (59-46, 26e) grâce à un Leloup omniprésent. Sans solution en attaque, l'Etoile Rouge commençait à bafouiller son basket et voyait la SIG revenir à huit longueurs à l'aube du dernier quart-temps (64-56, 30e). Amorphe jusqu'alors, le public du Rhenus Sport faisait taire les bruyants supporters serbes et mettait une énorme pression sur Belgrade, qui ne pouvait empêcher Strasbourg de s'approcher à seulement un point (64-63, 33e). En panne d'adresse et pénalisée par les fautes, la SIG se laissait de nouveau décrocher (70-63, 36e). Beaubois venait alors au secours de son équipe en inscrivant six points de suite, avant que Golubovic donne l'avantage aux Alsaciens (71-70, 38e). Strasbourg gérait à merveille les deux dernières minutes et s'imposait finalement 78 à 75 dans une ambiance de folie.

