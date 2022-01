Le Caire (AFP). Egypte: l'EI affirme qu'une bombe a causé le crash de l'avion russe

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui a revendiqué le crash de l'avion russe en octobre en Egypte, a affirmé avoir introduit une bombe à bord de l'appareil en exploitant une faille dans le système de sécurité de l'aéroport de Charm el-Cheikh. L'annonce intervient alors que Moscou a confirmé mardi que le crash avait été provoqué par l'explosion d'une bombe à bord de l'Airbus, un drame survenu le 31 octobre et qui a coûté la vie aux 224 personnes à bord. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont d'ailleurs convenu mercredi de renforcer la sécurité des vols entre les deux pays afin de les rétablir, la Russie ayant interrompu ses liaisons avec l'Egypte après le crash. C'est la première fois que l'EI, qui avait dit être derrière le crash le jour même du drame dans la péninsule du Sinaï, explique comment il a procédé pour faire exploser l'avion. Dans son magazine de propagande Dabiq diffusé mercredi sur internet, l'EI publie une photo présentée comme étant celle de l'engin explosif, fabriqué à l'aide d'une canette de boisson gazeuse, ainsi que des photos de passeports que le magazine affirme être ceux de passagers du vol. L'EI précise avoir agi après avoir "découvert une manière de contourner la sécurité à l'aéroport international de Charm el-Cheikh", d'où avait décollé l'avion à destination de Saint-Pétersbourg (Russie). A Moscou, le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a affirmé que les autorités étudiaient cette annonce. Les services de sécurité russes "vont faire le nécessaire pour identifier et interpeller les responsables de cet acte terroriste", a-t-il indiqué à des journalistes. Selon Dabiq, l'objectif initial de l'EI était de cibler un avion d'un pays-membre de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et qui lutte contre l'EI en Irak et en Syrie. Mais le groupe a décidé de changer de cible après l'intervention fin septembre de la Russie en Syrie où elle lutte aussi contre l'EI, précise le magazine. "Après avoir découvert une manière de contourner la sécurité à l'aéroport international de Charm el-Cheikh (..), la cible a été changée", indique Dabiq. "Une bombe a été introduite dans l'avion" russe, précise le magazine. - 'Coordination étroite' - Quelques jours après le drame, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient déjà dit privilégier la thèse de l'attentat à la bombe. "Il se pourrait qu'il ait été plus facile" de cibler un vol russe, "plutôt qu'un vol britannique qui est peut-être mieux surveillé", affirme Mokhtar Awad, un expert du think-tank américain Center for American Progress. Lorsque la Russie a lancé son intervention en Syrie, elle a affirmé viser l'EI et d'autres "groupes terroristes", en soutien au régime de Bachar al-Assad. Cependant, Washington l'accuse de viser surtout les autres rebelles syriens, notamment ceux soutenus par les Occidentaux, qui infligent des défaites aux forces du régime. MM. Poutine et Sissi ont convenu mercredi au téléphone de la nécessité d'une "étroite coordination" entre leurs services secrets. "Des mesures supplémentaires seront prises afin d'assurer la sécurité maximale des vols entre les deux pays, dans le but de les rétablir", a précisé le Kremlin dans un communiqué. Quelques jours après le crash, la Russie avait suspendu tous ses vols à destination de l'Égypte et interdit à la compagnie égyptienne Egypt Air d'effectuer des liaisons vers la Russie.

