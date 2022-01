Orelsan et Gringe présentent leur film à Cherbourg : "On est plus impatients que flippés !"

Pour la première fois, Orelsan est passé derrière la caméra pour réaliser son premier long métrage, Comment c'est loin, qui sortira en salle le 9 décembre. Le film, entièrement tourné à Caen, retrace les débuts compliqués d'un duo de rappeurs fauchés. Une histoire librement inspirée de celle du rappeur caennais et de son accolyte des Casseurs Flowters, Gringe, son partenaire à l'écran.

Les deux artistes et toute l'équipe du film étaient présents à Cherbourg pour une avant-première, mardi 17 novembre. La troisième étape d'une mini-tournée normande, après Alençon et Saint-Lô, et avant Caen ce mercredi. "Pour nous c'est un film qui ne pouvait se faire qu'en Normandie, où on a tous habité, où on s'est tous rencontrés, il y a un état d'esprit qu'on ne trouve que dans ce genre de ville" a déclaré Orelsan, après un accueil sous une pluie de confettis et de ballons.

Dans ce premier film, on retrouve les proches amis du duo mais aussi leurs producteurs, et même la grand-mère d'Orelsan. Une grande majorité de l'équipe était novice en cinéma. Alors, pas trop effrayés de savoir si cette prise de risque sera appréciée par le public ?

Y-a-t-il des points communs entre la musique et le cinéma ? Pour Gringe, apprendre à déclamer un texte n'a pas été compliqué, mais le cinéma demande "une infinie concentration".

D'abord la musique, ensuite Bloqués sur Canal +, maintenant le cinéma. Les Casseurs Flowters travailleront-ils ensemble jusqu'à la fin de leur carrière ?

