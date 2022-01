Moscou (AFP). Attentat contre l'avion russe: Poutine annonce davantage de raids en Syrie

L'aviation russe va "intensifier" ses frappes en Syrie après l'attentat contre un avion russe qui a fait 224 morts le 31 octobre, a annoncé mardi le président russe Vladimir Poutine. "L'action militaire de notre aviation en Syrie doit être non seulement poursuivie, mais aussi intensifiée pour que les criminels se rendent compte que le châtiment est inévitable", a déclaré le président russe lors d'une réunion avec des responsables sécuritaires russes qui s'est tenue dans la nuit de lundi à mardi. Le président russe Vladimir Poutine a promis de "trouver et punir" où "qu'ils se cachent" les responsables de cet attentat, revendiqué dès les premiers jours par l'organisation État islamique (EI). Le crash était un "attentat", ont officiellement déclaré les services secrets russes (FSB) mardi. "Pendant le vol, un engin explosif artisanal d'une puissance équivalente à 1 kg de TNT s'est déclenché", ont-ils précisé. "Nous ne sécherons pas nos larmes. Cela nous marquera à jamais. Mais cela ne nous empêchera pas de trouver et punir les criminels", a déclaré M. Poutine. "Nous devons le faire sans tarder, trouver leur identité. () Nous les trouverons en n'importe quel point de la planète et nous les punirons", a-t-il ajouté lors d'une réunion au Kremlin dans la nuit de lundi à mardi avec les hauts responsables militaires et des services secrets, ainsi que le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire