Odezenne, le trio qui transgresse les codes musicaux au 106 à Rouen

Après Sans Chantilly en 2008, OVNI en 2011 et l'EP Rien en 2014, Alix, Jaco et Mattia avaient envie de découvrir autre chose. Cela donne Dolziger Str. 2, du nom de la rue où ils ont produit leur album. Pas en France, non : "Nous sommes partis en Allemagne. Nous voulions du changement, trouvé un endroit assez reculé, exotique", raconte Jaco. Ce sera Berlin, haut lieu culturel. Mais si la ville à l'aura historique a bien influencé les trois artistes, ce n'est pas d'un point de vue culturel : "Nous avons ressenti l'influence de la vie dans Berlin mais pas l'influence des grands clubs electro parce que là-bàs, on bossait ! C'est davantage une forme de pression historique que nous avons ressenti, Berlin a quand même été l'épicentre du monde."

"Les mots résonnent différement"



Dans les textes de ce nouvel album, l'influence berlinoise est également présente : "Quand tu es à l'étranger, tu n'entends pas parler français autour de toi. Les mots résonnent différemment, ils n'ont pas le même poids. Cela donne des écrits beaucoup plus courts qu'auparavant", poursuit Jaco. Qui évoque un accouchement difficile : "Plus c'est simple, plus c'est dur à faire !"

Des sons hypnotiques par Mattia, "le charmeur de serpents"



Résultat : 10 morceaux à écouter d'une traite, nerveux, intenses, qui touchent au coeur ou frappe à l'estomac. "On essaye d'être honnête, on raconte ce que l'on vit. On fait ce que l'on peut avec le peu de moyens que l'on a." Les moyens, c'est Mattia qui s'en occupe. Le bricoleur de sons, "ce charmeur de serpents" comme l'appelle Jaco, est derrière les nappes hypnotiques de Dolziger Str.2 : "Ce côté hypnotique vient de l'orchestration de Mattia", confirme Jaco. De Un corps à prendre à On naît on vit on meurt en passant par Bouche à lèvres ou Ciao Ciao , Odezenne offre un court voyage dont on ne ressort pas indemne.

Pour leur venue au 106 à Rouen, le trio s'attend à une belle expérience : "Nous étions déjà venus il y a quelques années. Nous avions joué sous une tente, personne ne nous connaissait alors et dès que l'on a commencé, tout le monde est venu !" Espérons que l'histoire se répète ce mercredi.

Pratique. Mercredi 18 novembre à 20h, au 106 à Rouen. Tarifs : de 5 à 20€.