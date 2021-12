Paris (AFP). Sarkozy va demander le report de la COP21, selon des sources Les Républicains, son entourage dément

Nicolas Sarkozy va demander "un report" de plusieurs mois de la COP21, la conférence de Paris sur le climat (30 novembre/11 décembre), ont indiqué dimanche à l'AFP des sources proches du parti Les Républicains, mais son entourage a "formellement" démenti cette information. "Nous démentons formellement" que l'ex-chef de l'Etat ait l'intention de demander un tel report. La question de la COP21 a été évoquée entre ce dernier et le président François Hollande, lors de leur entretien dimanche, a précisé l'entourage de M. Sarkozy. "Nicolas Sarkozy va demander le report de la COP21", ont affirmé à l'AFP des sources proches des Républicains, en évoquant un report de "six à huit mois". "La maintenir, c'est prendre des risques incroyables" et "ce n'est pas raisonnable", a-t-on ajouté. Pour protéger les près de 120 chefs d'Etat et de gouvernement attendus dans la capitale, "il faut des centaines de milliers de policiers", fait-on remarquer. Le Premier ministre Manuel Valls avait affirmé samedi que la COP21 se tiendrait aux dates prévues malgré les attentats et qu'elle pourrait être une "occasion pour les chefs d'Etat et de gouvernement de se retrouver et de manifester encore une fois leur solidarité vis-à-vis de la France et des Français touchés par ces attentats". Le président américain Barack Obama a indiqué samedi qu'il avait toujours l'intention de participer à la conférence de Paris.

