Hérouville : Ils volaient du cuivre

Les prévenus opéraient avec des vélos et mettaient les câbles volés dans leur sac à dos. L’un d’entre eux, Jonathan, 24 ans, en rupture familiale, a depuis sa dernière peine trouvé une formation de mécanicien. Il ne veut plus être pâtissier, depuis un accident du travail, qui a abouti à l’amputation d’une phalange. Mais, en attendant que son stage devienne rémunéré, au mois de mai, “il faut survivre”. Son compagnon de fortune, Julien, 22 ans, également en rupture familiale, serveur de formation, s’oppose à son ancien employeur, devant le conseil des prud’hommes et se retrouve sans ressources, avec plusieurs mois de retard pour le loyer de sa chambre. En quatre mois, ils ont revendu pour 1 200 ¤ de cuivre volé et auraient occasionné pour 75 000 ¤ de dégâts. Une somme réclamée par les entreprises victimes. Les avocats des prévenus avancent que leurs clients ne sont pas seuls à opérer sur l’agglomération. Jonathan a néanmoins écopé d’une peine de six mois de prison et de six mois avec sursis. Julien a été condamné à six mois avec sursis.

