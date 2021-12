Vienne (AFP). Migrants : l'Autriche opte à son tour pour une clôture

L'Autriche a annoncé à son tour vendredi la construction d'une clôture sur une section de sa frontière avec la Slovénie, une première au sein de l'espace Schengen de plus en plus déstabilisé par la crise des migrants. Constituée d'un "grillage simple" d'une hauteur de 2,2 mètres, cette clôture courra sur un total de 3,7 km de part et d'autre du poste-frontière de Spielfeld (Sud), par où transite la quasi-totalité du flux de migrants. "Il s'agit de garantir un passage organisé à ce poste et pas d'une fermeture de la frontière", a souligné lors d'une conférence de presse le ministre social-démocrate Josef Ostermayer. Le gouvernement autrichien a assuré que l'Union européenne avait été informée de cette mesure et que le dispositif serait "rapidement démontable". Cette clôture, dont la pose doit débuter dans deux semaines, n'en constitue pas moins une première entre deux pays de l'Espace Schengen de libre-circulation. L'UE peine toujours à trouver une réponse coordonnée à la crise migratoire alors que, selon l'ONU, plus de 800.000 migrants venus principalement d'Afrique et du Moyen-Orient ont gagné le continent par voie de mer depuis le début de l'année. Jeudi, lors d'un sommet à Malte, le président du Conseil européen Donald Tusk a évoqué une "course contre la montre" pour "sauver Schengen", la tentation de se barricader gagnant un nombre croissant de pays. - Berlin prolonge ses contrôles - Après la Hongrie, qui a totalement fermé ses frontières serbe puis croate aux migrants cet automne au moyen notamment d'une clôture barbelée, la Slovénie s'est lancée mercredi dans la pose de barbelés à sa frontière croate. Ljubljana a toutefois assuré ne pas vouloir fermer ses portes aux réfugiés. Principale destination des migrants, l'Allemagne a pour sa part indiqué vendredi qu'elle prolongeait jusqu'à la mi-février les contrôles aux frontières instaurés en septembre, et l'Autriche a décidé de même. Le règlement Schengen prévoit des procédures d'exception permettant la mise entre parenthèses des règles de libre circulation pour une période pouvant aller jusqu'à deux ans. Jeudi, la Suède, autre destination privilégiée par les réfugiés, avait elle aussi annoncé un rétablissement de contrôles à ses frontières, au risque d'écorner son image de "superpuissance humanitaire". Et en France, le contrôle aux frontières est rétabli depuis vendredi pour un mois, avec 30.000 policiers mobilisés pour sécuriser l'entrée sur le territoire dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat (COP21). Les Vingt-Huit, qui cherchent sans succès à tarir le flux de migrants avant que ceux-ci n'arrivent en Europe, ont convenu d'organiser "le plus vite possible" un sommet avec la Turquie pour convaincre ce pays de retenir un maximum de réfugiés. Mais cette initiative se heurte encore à des "problèmes de financement", a reconnu le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. - 'Corridor grillagé' - En attendant, la Slovénie, qui a vu transiter plus de 200.000 migrants en moins d'un mois, a poursuivi vendredi la pose de barbelés à sa frontière croate. Une douzaine de kilomètres ont ainsi déjà été sécurisés, sur les 80 km envisagés au total par Ljubljana. Côté autrichien, M. Ostermayer et sa collègue conservatrice de l'Intérieur Johanna Mikl-Leitner ont assuré que la pose d'une clôture simple à Spielfeld était "conforme à Schengen" et avait été discutée avec les autorités slovènes. Vienne se réserve toutefois la possibilité de renforcer cette clôture à l'aide de barbelés "si nécessaire", et va prépositionner jusqu'à 25 km de clôture supplémentaire prête à être déployée si besoin. Mme Mikl-Leitner, qui avait provoqué récemment des remous au sein de la coalition gauche-droite au pouvoir en souhaitant une "forteresse Europe", sous la pression d'une poussée de l'extrême droite, souhaitait initialement grillager immédiatement une large section de frontière.

