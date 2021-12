Football: Quevilly Rouen Métropole reçoit le RC Lens en Coupe de France

Tout le monde en parlait depuis le tirage au sort: la rencontre entre le QRM et le RC Lens. Si l'US Quevilly était un habitué des exploits en Coupe de France, le rapprochement né entre le club et le FC Rouen sera l'occasion pour la nouvelle structure de l'agglomération d'écrire la première belle histoire de sa courte existence.

Un match à la portée

Face au club du Pas-de-Calais, les joueurs de QRM, aujourd'hui de rouge et jaune vêtus, comme les Lensois, se verraient bien s'imposer face à leur adversaire qui évolue aujourd'hui en Ligue 2, soit deux échelons au dessus.

Si les "Sang et Or Normands", comme on pourrait les appeler, sont encore invaincus en championnat après dix journées et occupent logiquement la première place du classement de la CFA, les "vrai" Sang et Or sont quant à eux dans le ventre mou du classement de Ligue 2, à la onzième place, après un début de saison plus que compliqué. Ils ont en effet obtenu leur première victoire après la 8ème journée mais se sont ressaisis depuis et restent sur quatre matchs sans défaite dont deux victoire consécutives en championnat.

Les Nomrnands pourront compter sur leur défense de fer qui n'a encaissé que trois buts depuis le début de saison pour aller chercher une qualification pour le 8ème tour. Il faudra pour cela que l'attaque Rouge et Jaune parvienne à trouver le fond des filets, elle qui manque encore d'efficacité avec onze buts marqués depuis le début de la saison.

"La fête du football" à Diochon

Les joueurs de Manu Da Costa sont prêt à relever le challenge avec une motivation toute particulière pour trois d'entre eux : Medhy Guezoui, Anthony Rogie et Matthieu Géran sont tous les trois issus du centre de formation du club lensois.

Plus de 600 supporters Lensois ont déjà réservé leur billet pour assiter à cette rencontre qui devrait être "la fête du football" annoncée par le coach Manu Da Costa : "Le public lensois est un super public. On s'attend à du monde au stade avec une belle ambiance, avec des chants qui continueront de promouvoir le foot. On a une belle affiche, à nous de mettre tous les élèments pour faire bonne figure face à cette équipe de Lens. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité intrinsèques, ils arrivent à trouver de plus en plus d'automatismes dans le collectif, ils ont beaucoup d'atouts dans leur manche et peu de failles, on va essayer de les perturber. C'est David contre Goliath mais ce rôle là moi je l'aime bien, aujourd'hui j'ai hâte de rentrer dans ce rôle là, comme la saison passée et on essaiera de faire un bon match," conclut le coach.

Pratiqu. Pré-vente ouverte ce vendredi 13 novembre de 17h à 19h au stade Robert Diochon ou sur la billeterrie en ligne sur le site Internet du club.