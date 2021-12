La Valette (AFP). Migrants: l'UE lance un fonds pour l'Afrique de 1,8 milliard d'euros

L'Union européenne a annoncé jeudi à La Valette le lancement d'un fonds d'aide à l'Afrique, dans l'espoir d'endiguer la crise migratoire, doté de 1,8 milliard d'euros et que les Etats membres sont invités à compléter pour doubler la mise. Pour l'heure, les promesses de contributions des pays européens n'ont atteint qu'un total de quelque 78 millions d'euros en plus de la somme déjà allouée au niveau de l'UE, selon un décompte de la Commission. Ce "fonds fiduciaire d'urgence" vise à lutter "contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique", a souligné le président de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker. Ce nouvel instrument doit permettre de financer le plan d'action que pays africains et européens doivent adopter lors d'un sommet réuni depuis mercredi à Malte. "Pour que le fonds fiduciaire pour l'Afrique et notre réponse soient crédibles, je veux voir davantage d'Etats membres apporter leur contribution pour s'aligner sur l'enveloppe de 1,8 milliard d'euros débloquée par l'UE", et atteindre donc un total de 3,6 milliards, a insisté M. Juncker. Au total, selon la Commission, 25 Etats membres de l'UE, ainsi que la Norvège et la Suisse, ont déjà annoncé des contributions, atteignant un total de 78,2 millions d'euros, bien loin de la somme souhaitée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire