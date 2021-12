La Valette (AFP). Migrants: les Européens cherchent leur salut auprès de l'Afrique et de la Turquie

L'UE a décidé jeudi à Malte d'aider financièrement l'Afrique et de proposer un sommet à la Turquie, dans l'espoir que ces partenaires l'aideront à endiguer des flux de migrants qui mettent l'Europe de plus en plus sous pression. Réunis mercredi et jeudi à La Valette, les dirigeants européens ont annoncé la tenue "le plus vite possible" d'un sommet avec la Turquie pour la convaincre de freiner le flux de réfugiés qui a complétement débordé ces derniers jours plusieurs pays européens. La Slovénie a ainsi installé mercredi des barbelés le long de sa frontière avec la Croatie, avant que la Suède n'annonce le rétablissement de contrôles à ses frontières. "Sauver Schengen", les accords qui régissent la libre-circulation dans l'UE, "est une course contre la montre et nous sommes déterminés à la gagner", a souligné Donald Tusk, président du Conseil européen (qui réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats de l'UE), face aux craintes d'une "Europe forteresse". Le sommet entre l'UE et la Turquie, qui devrait avoir lieu fin novembre ou début décembre, aura pour but de "conclure nos discussions avec la Turquie", a dit jeudi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Mais le bon vouloir d'Ankara pose aussi "des problèmes de financement", a reconnu M. Juncker. La Commission veut consacrer quelque trois milliards d'euros à aider la Turquie sur deux ans. Elle a promis de contribuer à hauteur de 500 millions d'euros, et a demandé aux 28 Etats membres d'apporter les 2,5 milliards restants. "Les financements n'ont pas été arrêtés" jeudi par les dirigeants européens, a reconnu le président français François Hollande. - Optimisme douché - La Commission avait annoncé il y a quelques semaines avoir jeté les bases d'un plan d'action commun, mais Ankara avait douché son optimisme en disant qu'il n'était pas encore acquis. Le contenu du plan est connu. L'UE demande à la Turquie, qui accueille déjà 2,2 millions de réfugiés principalement syriens, de freiner leur départ, en lui donnant les moyens financiers d'en accueillir davantage. Le sujet devrait également être abordé lundi par Donald Tusk et le président turc Recep Tayyip Erdogan, en marge du sommet du G20 prévu dans la station balnéaire turque d'Antalya. Les dirigeants européens se sont également mis d'accord pour offrir une aide financière de 1,8 milliard d'euros au continent africain en contrepartie d'efforts destinés à freiner les arrivées de migrants irréguliers en Europe. La Commission européenne, qui débloquera cette somme prise sur le budget de l'UE, a appelé, là encore, les 28 Etats membres à doubler la mise. Les promesses des pays européens n'ont toutefois atteint pour l'heure qu'un total de 78 millions d'euros. Au-delà de l'"insuffisance" de ce fonds déploré par le président nigérien Mahamadou Issoufou, c'est surtout l'insistance des Européens à vouloir renvoyer chez eux les Africains en situation irrégulière qui a provoqué l'agacement chez certains dirigeants africains, parmi la trentaine qui avaient fait le voyage vers Malte. - "Traitement différencié" - "Pourquoi toute cette énergie sur les migrants africains", s'est interrogé le président sénégalais Macky Sall. "On ne peut pas insister à réadmettre les Africains chez eux pendant qu'on parle d'accueillir les Syriens et d'autres. C'est un traitement différencié que nous condamnons, parce que c'est discriminatoire", s'est-il ému. Les dirigeants africains ont malgré tout adopté avec leurs partenaires européens un plan d'action commun, listant des initiatives à mettre en oeuvre rapidement.

