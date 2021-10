Le jardin partagé des habitants

Le principe est simple : un collectif d’habitants connaisseurs ou non de la terre se partage un terrain pour faire pousser ensemble, fleurs, fruits et légumes. Dans le parc de la Venelle aux Champs, le jardin de 300m2, prêté par la mairie, se veut respectueux de l’environnement. “Cela va avec la politique écologique de la municipalité”, explique Éléonore Guezenec, l’un des jardiniers. La fabrication d’un compost est en projet. Les pesticides y sont bannis. “Ce jardin est une optique de partage des connaissances, des récoltes”.Culture du respectPartager un jardin en ville est une réelle chance pour ceux qui vivent en appartement mais “c’est également l’occasion de découvrir de nouvelles personnes et de partager”. La solidarité et la culture du respect entre habitants est au coeur de ce projet. Le jardin accueille d’ailleurs de nouvelles mains, vertes ou novices !Pratique: Rue de la Venelle aux Champs, pique niques partagés samedis 7 et 21 mai (13h) et goûters mercredis 4 mai et 1 juin (16h).