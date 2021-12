Ce milieu défensif de 27 ans est né à Mont-Saint-Aignan et avait débuté sa carrière au FC Rouen en 2005 avant de signer à Sedan et d'y rester entre 2005 et 2012. Après être parti à Boulogne, il a rejoint Strasbourg en 2013.

Blessé pendant de longs mois, il revient sur sa terre natale pour étoffer encore un peu plus l'effectif de Manu Da Costa.