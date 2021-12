Paris (AFP). Fonctionnaires: Macron favorable à accroître la part de mérite dans les salaires

Le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, s'est déclaré mardi favorable à "accroître la part de mérite" dans la rémunération des fonctionnaires, tout en précisant que la performance des employés du secteur public ne pouvait être mesurée comme dans le privé. "Je pense qu'il faut accroître la part de mérite, la part d'évaluation, dans la rémunération de la fonction publique", a affirmé le ministre sur Europe 1, soulignant qu'il s'agissait "d'une conviction personnelle". "La performance, quand on est fonctionnaire, ne se mesure pas forcément comme dans une entreprise", a-t-il ajouté. A la mi-septembre, Emmanuel Macron avait suscité la polémique, notamment au sein du PS, plusieurs médias ayant rapporté des propos tenus en petit comité lors d'un débat, où il avait jugé que le statut de fonctionnaire n'était "plus justifiable". Quelques jours plus tard, la maire de Lille Martine Aubry avait tiré à boulets rouges sur M. Macron, non membre du PS et choisi en août 2014 par le président François Hollande en partie pour son profil atypique de banquier d'affaires.

