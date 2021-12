New York (AFP). Prix record de 170,4 millions pour un nu de Modigliani aux enchères

Une toile d'Amedeo Modigliani "Nu couché", considérée comme une de ses oeuvres majeures, a été adjugée lundi soir 170,4 millions de dollars chez Christie's à New York, un record mondial aux enchères pour le peintre italien. "Nu couché" a été adjugé sous les applaudissements d'une salle comble, après neuf minutes d'enchères enfiévrées entre sept acheteurs. C'est un enchérisseur chinois qui l'a emporté au téléphone, a précisé la maison d'enchères, qui avait estimé la toile à 100 millions de dollars. "Nu couché" est ainsi devenue la deuxième toile la plus chère jamais vendue aux enchères, après "les femmes d'Alger (version O)" de Pablo Picasso, adjugée en mai dernier 179,4 millions, également chez Christie's à New York. La toile, peinte en 1917-1918, montre une femme brune nue alanguie sur un canapé rouge et un coussin bleu. Elle faisait partie d'une série de nus créés par le peintre et sculpteur (1884-1920) installé à l'époque à Paris. Elle avait fait scandale lorsqu'elle avait été exposée avec d'autres à la galerie parisienne Berthe Weill, et la police avait ordonné que les nus soient retirés. La vente a pulvérisé le précédent record pour un Modigliani, "Tête", une sculpture adjugée en novembre 2014 70,7 millions de dollars. La toile de Modigliani la plus chère vendue aux enchères était jusqu'à présent "Nu assis sur un divan", adjugée 68,96 millions de dollars en novembre 2010. - record pour 'Nurse' de Lichtenstein Quelques minutes après "Nu couché", un autre record mondial est tombé pour un artiste, avec "Nurse", du maître du Pop Art américain, Roy Lichtenstein, adjugée 95,37 millions de dollars. La toile avait été estimée 80 millions de dollars. Cette toile carrée d'1,21 mètre de côté, peinte en 1964, montre le visage en gros plan d'une femme blonde, qui semble droit sortie d'une bande dessinée. Coiffe blanche et bouche sexy, elle regarde de côté. Le précédent record pour un Lichtenstein était de 56,12 millions de dollars, pour "Women with Flowered Hat" (1963) en 2013. Les deux toiles étaient les pièces phares d'une soirée sur le thème de "La Muse de l'artiste", durant laquelle Christie's a mis aux enchères 34 oeuvres des 19e et 20e siècles de très grande qualité. Plusieurs autres records mondiaux ont été battus durant cette soirée, qui en un peu plus d'une heure a engrangé 491,35 millions de dollars. "Thérèse", une sculpture en bois du Français Paul Gauguin (1848-1903) est partie à 30,9 millions de dollars, un record pour une sculpture de l'artiste. Elle était estimée entre 18 et 25 millions. Une sculpture de l'Allemand Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), "Tänzerin mit gehobenem Bein" a été adjugée 8 millions de dollars, quand elle était estimée entre 3,5 et 5,5 millions, également un record pour une sculpture de cet artiste. Un Gustave Courbet, "Femme nue couchée", peinte en 1862, estimée entre 15 et 25 millions de dollars, a été adjugée 15,28 millions, quatre fois plus que le précédent record de 3,74 millions de dollars engrangé par "Etretat, les falaises" en novembre 2013. Parmi les autres succès de la soirée, un Paul Cézanne, "L'homme à la pipe (étude pour un joueur de cartes)" a été adjugé 20,88 millions de dollars, dans sa fourchette d'estimation. "Nous sommes dans un marché de chefs d'oeuvre" a commenté après la vente Jussi Pylkkänen, président international de Christie's, soulignant l'intérêt extraordinaire généré par les pièces "très rares et importantes". Mais dix des oeuvres proposées, parmi lesquelles un Rodin, deux Fernand Léger, un Lucian Freud, un Giacometti et un Picasso, n'ont pas été vendues, n'ayant pas atteint le prix de réserve. Pour près de la moitié des oeuvres proposées, Christie's avait garanti un prix minimal au vendeur, une pratique qui gagne du terrain, mais est risquée si l'oeuvre n'est finalement pas vendue. Les enchères d'art d'automne ont commencé le 4 novembre à New York et se termineront le 12. Christie's et Sotheby's en espèrent chacune plus d'un milliard de dollars. Mardi, ces enchères continuent avec les ventes d'art contemporain chez Christie's.

