3 hommes alcoolisés frappent et détroussent un sarthois à Cherbourg

Jeudi soir, un peu avant 23h, trois hommes alcoolisés agressaient un homme de 37 ans domicilié à Rouez dans la Sarthe, place de la Révolution à Cherbourg.

L'homme demandait simplement son chemin pour retrouver le parking où était stationnée sa voiture. Il a été roué de coups au visage et sur le corps et détroussé de son argent.

Quelques minutes plus tard, deux des trois agresseurs sont interpellés par la police et placés en garde à vue.

Un peu plus tard, le troisième agresseur, appelle la police et outrage le fonctionnaire en poste, avant de se présenter au commissariat, inquiet du devenir judiciaire de ses comparses. Outrageant, insultant et sous l’effet de l’alcool, il edt lui aussi placé en garde à vue.

Tous les trois, âgés de 29 à 36 ans seront convoqués devant la justice, les deux premiers seront jugés en comparution immédiate ce lundi devant le tribunal correctionnel de Cherbourg, le troisième sera jugé le 15 décembre.