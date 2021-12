Football: Un derby terne et sous tension pour Quevilly Rouen Métropole

Devant environ 2500 supporters venus voir ce derby entre les deux clubs Seino-marins dont notamment beaucoup de Dieppois qui ont fait le déplacement, les deux équipes n'auront pas inscrit le moindre but dans un match marqué par des tensions pendant et après la rencontre.

Dès la première minute de jeu, ce sont les Dieppois qui se procurent la première véritable occasion suite à un coup franc en profondeur dévié et sauvé sur sa ligne par le capitaine Joris Colinet.

Ce sont les Dieppois qui dominent légèrement ce début de rencontre avec une frappe bien stoppée par Salomon Morris avant la réaction des joueurs de QRM qui n'intervient que vers la 40ème minute pour la première occasion franche des locaux après une tête de Joris Colinet qui frôle le poteau droit du gardien Dieppois.

Après une première mi-temps assez hachée qui verra le kiné des Rouges et Jaunes intervenir à plusieurs reprises sur la pelouse, le jeu reprend et les joueurs de Manu Da Costa rééquilibrent peu à peu la possession.

Les spectateurs Dieppois qui poussent derrière leur équipe n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent et aucune occasion franche n'est à noter de part et d'autre. Les joueurs de l'agglomération roeunnaise reprennent un peu le contrôle du jeu après l'expulsion du latéral gauche Dieppois exclu pour un 2ème carton jaune. Les locaux poussent et se procurent une dernière occasion par l'ancien Dieppois Nicolas Bartélémy qui file au but coté droit, qui rentre dans la surface mais qui croise trop sa frappe à la 88ème minute.

Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur ce score nul et vierge avec quelques echaufourrés à noter après le coup de sifflet final.

Malgré ce 5ème match nul en dix journées, QRM garde la tête du classement avec 30 points devant Mantes 28 points et Poissy 28 points.

Michel Mallet: "C'était un derby comme on aime pas voir. On a vu deux équipes jouer pour ne pas perdre. Ce n'est pas l'image du football que je me fais. Je préfère qu'on finisse à 3-2 plutot que le spectacle qu'on a vu ce soir. On sait que quand on avance au rythme des matchs nuls, on fait beaucoup de sur place. Il vaut mieux prendre des risques quitte à concéder de temps en temps une défaite. On s'accroche trop au fait qu'on a pas encore perdu cette saison. C'est un mauvais calcul et on risque de le payer cher à un moment donné. On est à des années lumières de ce qu'on est capable de faire et je me priverai pas de le dire aux joueurs dès mardi matin."

David Giguel (entraineur Dieppe): C'était un derby donc assez logique que ce soit tendu et accroché. Les deux équipes avaient envie de gagner. un vrai match viril mais sans attentats, c'est le principal. Ce match nul est bon pour nous parce qu'on avait perdu à Aubervilliers et ce n'est jamais bon pour des jeunes joueurs d'enchainer deux défaites de suite, cela nous permet de rebondir. On a été tres bon mais on a eu a faire a un gardien qui a été tres bon en face."

Manu Da Costa (entraineur QRM): Ce n'est pas ce que j'appelle une fête du foot, le climat était delétaire. C'était un beau derby par rapport au parcours des deux équipes. Malheuresement, il a été terni par les comportements de certains. Les derbys c'est toujours compliqué dans l'ambiance: j'aurai préféré voir un vrai bon match avec des buts, de la maitrise collective, de la possession. On ne l'a pas vu ni d'un coté ni de l'autre. Le nul reste équitable. Je suis peiné pour les gens qui étaient venu voir un vrai match de foot. On va maintenant oublier tout ça et se concentrer sur le prochain match qui sera, je l'espere une vrai belle fête du foot."

Le prochain match aura lieu samedi 14 novembre face à Lens en Coupe de France.